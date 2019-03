Mike Woods signe une nouvelle entente de plusieurs saisons

Le Canadien Mike Woods a conclu une entente de plusieurs saisons avec l’équipe EF Education First Pro Cycling. Woods, d’Ottawa, a connu une saison au-delà de ses attentes l’an dernier, après avoir pris le deuxième rang de l’épreuve Liège-Bastogne-Liege, en Belgique, et avoir signé sa première victoire d’étape majeure au Tour d’Espagne. Il a aussi décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de cyclisme sur route en Autriche. Le vétéran âgé de 32 ans, qui habite maintenant en Espagne, espère prendre part au Tour de France et convoite une place au sein de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Woods avait pris part aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 en dépit des nombreuses blessures, dont une fracture du fémur.