«ABM» et Bellemarre sont éliminés en big air

Les athlètes olympiques Alex Beaulieu-Marchand et Alex Bellemarre ont été exclus de la finale du big air en ski acrobatique au Jamboree de Québec, jeudi.

L’épreuve, présentée ce week-end à l’îlot Fleurie, regroupait plusieurs skieurs canadiens. Cependant, seuls les dix premiers à l’issue des qualifications accédaient à la finale, qui aura lieu samedi.

Le Suisse Fabian Bösch a dominé la séance avec une récolte de 93,75 points. Il a devancé dans l’ordre les Norvégiens Ulrik Samnoey, à 92,25 points, et Christian Nummedal, à 91,25.

Philippe Langevin, de Mont-Tremblant, et Max Moffatt, de Guelph en Ontario, sont parvenus à sauver les meubles. Ils ont terminé septième et neuvième, dans l’ordre, avec des pointages de 88,75 et 88 points.

« ABM », qui avait décroché le bronze en slopestyle aux Jeux de Pyeongchang en 2018, a fini 14e après avoir obtenu 84,50 points dès sa première tentative. Le skieur âgé de 25 ans n’a cependant pas pu améliorer ce résultat à son deuxième essai. Beaulieu-Marchand était de retour au Jamboree, après avoir fait l’impasse en 2018 afin de participer à un tournage dans l’Ouest canadien.

Bellemarre, qui avait fini au 22e échelon en slopestyle aux Jeux de Pyeongchang, a subi le même sort. Le skieur âgé de 26 ans a finalement pris le 20e rang, avec 66,25 points.

Les autres représentants de l’unifolié, Teal Harle, Noah Morrison, Étienne Geoffroy-Gagnon, Mark Hendrickson et Édouard Therriault, ont respectivement fini 11e, 15e, 16e, 17e et 25e.

Du côté féminin, la skieuse canadienne Megan Oldham a surpris tout le monde et pris le premier rang des qualifications avec un score de 92,50 points, à sa deuxième tentative.

Oldham, de Parry Sound, en Ontario, a devancé la Suissesse Mathilde Gremaud (90) et la Française Coline Ballet-Baz (86,50). Elena Gaskell, de Vernon en Colombie-Britannique, et Yuki Tsubota, de Whistler, en Colombie-Britannique, ont terminé quatrième et sixième, respectivement. Les six premières skieuses, parmi les huit inscrites à cette épreuve, ont accédé à la finale.

Blouin poursuit sa route en finale

En surf des neiges, Laurie Blouin, de Stoneham-et-Tewkesbury, a fait plaisir à ses partisans. Elle a pris la deuxième place des qualifications après avoir amassé 92,50 points, soit deux de moins que l’Américaine Julia Marino. La Finlandaise Carola Niemelae a pris le troisième rang, à 82.

Blouin, championne de l’épreuve de big air aux X Games d’Aspen, sera la seule planchiste canadienne en finale samedi. Ses compatriotes Baily McDonald, Marguerite Sweeney, Jackie Carlson et Océane Filion n’ont pu s’y qualifier.

Du côté masculin, cinq planchistes canadiens prendront part aux qualifications un peu plus tard jeudi. Parmi eux se trouvent les Québécois Nicolas Laframboise, de Sainte-Agathe-des-Monts, Francis Jobin, de Lac-Beauport, et Jacob Legault, de Saint-Bruno-de-Montarville. Seuls les dix premiers accéderont à la finale, parmi les vingt-six inscrits.