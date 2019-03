Le Canadien retrouvera une équipe qui lui est semblable face aux Islanders

Le Canadien aura peut-être l’impression de jouer contre lui-même quand il fera face aux Islanders de New York, jeudi soir.

Comme c’était le cas avec le Tricolore, les attentes étaient plutôt modestes envers les Islanders au début de la saison. L’équipe venait de perdre les services de sa seule supervedette, John Tavares, et elle avait terminé au dernier rang du circuit au chapitre des buts accordés.

Mais voilà que les Islanders occupaient le deuxième rang de la section Métropolitaine avant les matchs de mercredi et représentaient la meilleure défense du circuit.

L’arrivée de Barry Trotz derrière le banc y est certainement pour quelque chose. Après avoir gagné la coupe Stanley avec les Capitals de Washington, Trotz a décidé de relever un nouveau défi. Jusqu’ici, on peut dire qu’il l’a relevé avec succès.

« Quand vous avez un entraîneur qui vient de gagner qui rentre dans votre vestiaire, il impose le respect, a noté l’attaquant du Canadien Brendan Gallagher en commentant la saison des Islanders. Comme joueur, vous savez que si vous appliquez ce qu’il enseigne, vous avez des chances d’atteindre votre rêve. Les joueurs ont acheté sa salade et ça se voit dans leur jeu. L’équipe est mise à l’avant-plan et c’est ce qui la rend difficile à battre. »

Une attaque molle

Un peu comme le Canadien, les Islanders ne comptent pas sur de grandes étoiles à l’attaque. Mathew Barzal est le meilleur pointeur de l’équipe avec 55 points en 69 parties. Mais contrairement au Tricolore, il n’y a pas de Shea Weber à la ligne bleue ou de Carey Price devant le filet.

« C’est une équipe qui travaille extrêmement fort et il ne faudra pas la prendre à la légère, a noté le centre Phillip Danault. Ils ne sont pas là où ils sont pour rien. Ils ont un bon système et ils le respectent. Il y a certainement des similitudes entre les Islanders et nous. »

Les Islanders pourraient compter sur le retour au jeu du gardien Robin Lehner, jeudi. Lehner a subi une blessure au haut du corps le 5 mars face aux Sénateurs d’Ottawa. Trotz attendait toujours le feu vert des médecins mercredi.

Lehner présente la troisième moyenne du circuit, à 2,19, et le quatrième taux d’efficacité à ,927.

De son côté, le Canadien aura l’occasion de reprendre possession du dernier laissez-passer supplémentaire donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, devant les Blue Jackets de Columbus. Ces derniers seront en congé jeudi, avant d’accueillir les Hurricanes de la Caroline vendredi.

Le Canadien a rebondi mardi après avoir conclu son voyage en Californie sur une fausse note. Il a fait oublier un revers de 8-2 encaissé face aux Ducks d’Anaheim en battant les Red Wings de Detroit 3-1. L’entraîneur-chef Claude Julien avait admis que sa troupe n’avait pas offert une performance parfaite face aux Wings, mais il espère néanmoins la voir poursuivre sur son élan.

« Quand nous nous replions bien défensivement, nous ne donnons pas beaucoup d’occasions à l’adversaire, et quand nous attaquons le filet adverse de la bonne façon, nous obtenons des chances de marquer, a noté Julien. Ce n’est pas un gros secret dans notre plan de match, mais il faut que tout le monde s’implique. »

Victoire de groupe

« Nous n’avons pas les éléments comme d’autres équipes, qui ont des supervedettes qui sont capables de faire la grande majorité du travail nécessaire pour gagner. Nous, nous devons le faire en groupe. Si trois trios fonctionnent, mais pas l’autre, ce n’est pas assez pour nous. »

Le Canadien retrouvera aussi le Nassau Coliseum pour une première fois depuis le 14 mars 2015. Les Islanders ont décidé de renouer avec leurs anciens partisans à Uniondale cette saison. L’engouement est très fort jusqu’ici.

« Au début de ma carrière, c’était plutôt tranquille, il n’y avait pas beaucoup de spectateurs, s’est rappelé Gallagher. Mais lors des dernières saisons, avant leur départ vers Brooklyn, les partisans étaient présents et c’est un aréna bruyant. Je pense que les partisans sont heureux de revoir l’équipe. C’est toujours plus agréable pour les joueurs de jouer dans un environnement plus animé. »

Le Canadien a gagné ses quatre derniers matchs au Nassau Coliseum. Il a présenté un dossier de 4-1-0 à ses cinq visites au Barclays Center.