Le Canadien défait les Red Wings 3-1

Carey Price a fait les choses en grand pour s’installer en tête dans l’histoire du Canadien au chapitre des victoires, réalisant vingt arrêts pour aider la formation montréalaise à vaincre les Red Wings de Detroit 3-1, mardi.

Price totalise maintenant 315 victoires dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, une de plus que Jacques Plante.

Il a dû garder le fort pendant plus d’une période et demie alors que Jonathan Bernier était en grande forme à l’autre bout de la patinoire. Price a ensuite réalisé son plus bel arrêt avec environ douze minutes à jouer en troisième période, faisant le grand écart pour stopper Tyler Bertuzzi en échappée.

Max Domi et Brett Kulak ont finalement touché la cible en deuxième période pour le Canadien (37-26-7), qui avait perdu ses deux derniers matchs. Tomas Tatar a amassé deux aides et Domi a ajouté son deuxième du match en marquant dans un filet désert avec 48,8 secondes à écouler.

Cette victoire a permis au Canadien de maintenir la cadence imposée par les Blue Jackets de Columbus, qui ont défait les Bruins de Boston 7-4.

Le Canadien et les Blue Jackets ont 81 points au compteur, mais la formation de l’Ohio occupe le huitième rang devant le Tricolore en vertu de son nombre de victoires acquises en temps réglementaire et en prolongation.

Andreas Athanasiou a fait bouger les cordages tôt en troisième période et Bernier a finalement réalisé trente-trois arrêts devant le filet des Red Wings (24-36-10), qui n’ont qu’une victoire à leurs douze dernières sorties (1-8-3).

Le gardien québécois a résisté aux assauts du Canadien pendant de longs moments, mais les Red Wings ont finalement perdu un neuvième match de suite contre le Tricolore. Leur dernière victoire contre la formation montréalaise remonte au 21 mars 2017.

Bernier a notamment stoppé Tatar en échappée en début de match et Kulak à la suite d’une passe transversale de Domi. Il a aussi frustré Phillip Danault sur un lancer sur réception à bout portant lors d’un avantage numérique en deuxième période.

Domi a finalement ouvert le pointage avec 7 min 33 s à faire au deuxième engagement, en faisant dévier une passe d’Andrew Shaw dans la partie supérieure du filet. Kulak a ensuite été crédité du deuxième but du Canadien avec 2 min 28 s à faire au deuxième vingt, à l’aide d’un bon lancer qui a surpris Bernier.

Athanasiou a relancé le débat en déjouant Price après 40 secondes de jeu en troisième, mais Price a été intraitable par la suite. Il a entendu la foule scander son nom après ses quelques arrêts spectaculaires, dont celui aux dépens de Bertuzzi.

Kulak avait été réinséré dans la formation du Canadien, alors que Mike Reilly avait été laissé de côté. Tatar était également de retour au jeu après avoir raté la dernière rencontre en raison d’un virus. Dale Weise n’était pas en uniforme.

La victoire a permis à Claude Julien de rejoindre Bryan Murray au 15e rang pour le plus de gains à titre d’entraîneur-chef dans l’histoire de la LNH avec 620.

Le Canadien disputera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Islanders de New York.