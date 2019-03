Indian Wells: victoire pour Andreescu et Shapovalov

Photo: Kevork Djansezian Getty Images AFP

Indian Wells — La Canadienne Bianca Andreescu a défait la Chinoise Wang Qiang 7-5 et 6-2 mardi, atteignant ainsi les quarts de finale à Indian Wells. Chez les hommes, son compatriote Denis Shapovalov a lui aussi continué d’épater, réglant le cas de Marin Cilic en 79 minutes, 6-4 et 6-2. Classée 60e, l’Ontarienne gagnera ainsi une place dans le top 50 lors du prochain classement. Sa fiche en 2019 est 25-3, dont une présence en finale à Auckland et l’obtention de son premier titre, à Newport Beach. La prochaine rivale de la Canadienne sera Garbine Muguruza, qui a défait Kiki Bertens 5-7, 6-1 et 6-4. L’Ontarien Shapovalov, 24e tête de série, a aisément battu le Croate Cilic, 10e tête de série et champion de Flushing Meadows, en 2014. Cilic a soufflé 11 bougies de plus. Shapovalov prenait sa revanche car Cilic l’a vaincu par le même score l’an dernier, à Bâle. Son prochain rival en Californie sera le Polonais Hubert Hurkacz, 67e au monde.