Woods ne ressent plus de douleur au cou

Ponte Vedra — Tiger Woods n’a plus mal au cou. Le défi pour lui est de s’assurer que la douleur qui l’a obligé à déclarer forfait du tournoi invitation Arnold Palmer ne le forcera pas à rater d’autres tournois d’ici la fin de sa carrière déjà parsemée de blessures. « J’ai 43 ans et quatre chirurgies au dos. Alors, je dois gérer ça et comprendre que je vais avoir de bonnes et de mauvaises semaines. Je vais tenter de gérer le tout du mieux possible et ne pas trop pousser », a expliqué Woods après une ronde d’entraînement de neuf trous en marge du Championnat des joueurs. « Parfois, au fil des années, j’ai forcé la note et j’ai gagné quelques tournois avec cette attitude, a-t-il déclaré. Mais ça m’a aussi coûté quelques années ici et là. » Woods a choisi de ne pas forcer la note la semaine dernière en ratant le tournoi de Bay Hill, où il a gagné à huit reprises des séries éliminatoires de la Coupe FedEx. La douleur est revenue à l’omnium Genesis le mois dernier et a empiré à Mexico la semaine suivante.