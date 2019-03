Zinédine Zidane retourne à la tête du Real Madrid, le club qu’il a mené à trois sacres consécutifs en Ligue des Champions. Le club a confirmé qu’il avait accepté une offre pour remplacer Santiago Solari. Zidane sera en poste jusqu’en juin 2022.

Zidane a mené le Real à trois conquêtes consécutives de la Ligue des Champions, de 2016 à 2018, avant de quitter le club à la fin de la dernière campagne avec encore deux ans à écouler à son contrat. Zidane avait aussi mené le club à la conquête de la Liga, en 2017.

Le Real Madrid est en eaux troubles après avoir subi coup sur coup deux revers contre le FC Barcelone et un autre face à l’Ajax d’Amsterdam la semaine dernière, les éliminant à la fois de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions et mettant fin à ses espoirs de remporter la Liga.

Zidane sera en poste pour l’entraînement de mardi du Real Madrid. Son premier match pour ce deuxième séjour aurait lieu samedi, au stade Santiago-Barnabeu, contre le Celta de Vigo. Le Real accuse un retard de 12 points sur le FC Barcelone avec 11 matchs à disputer. Il est aussi à cinq points de l’Atletico Madrid, deuxième au classement.

La chaîne télévisée espagnole La Sexta a été la première à rapporter le retour de Zidane. L’annonce officielle a été faite après la réunion du conseil d’administration du club, lundi.

Quand il a quitté le club la saison dernière, Zidane a déclaré le Real avait besoin d’un changement de direction pour continuer à avoir du succès.

Solari a mené l’équipe à une victoire de 4-1 à Valladolid, dimanche, et il a dirigé l’entraînement de lundi. On lui a offert de demeurer avec le club dans d’autres fonctions. L’ex-joueur de l’Argentine et du Real était l’entraîneur de l’équipe B avant de remplacer Zidane en octobre.

Sous Solari, le Real a remporté 22 victoires, subi huit défaites et livré deux verdicts nuls, toutes compétitions confondues, et mis la main sur la Coupe du monde des clubs, en décembre.

Zidane a été un choix unanime au sein du club, mais peu croyaient qu’il accepterait de revenir au club après avoir décidé de prendre une pause.

L’entraîneur est entré en fonction en janvier 2016 et immédiatement, il a gagné ses troupes avec son attitude toujours très calme, très détendue.