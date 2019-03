Serena Williams se retire à Indian Wells après une manche face à Muguruza

À son retour sur les courts après cinq semaines de repos, Serena Williams a été contrainte d’abandonner son match de troisième tour, dimanche, à Indian Wells, en raison d’une maladie virale.

Williams a amorcé la rencontre en se procurant une avance de 3-0 face à Garbine Muguruza, avant de concéder six jeux à son adversaire pour perdre la première manche 6-3.

« Elle a commencé à bien jouer et à être très dominante, a souligné Muguruza. J’ai dû ajuster un peu ma position sur le court, de la façon dont je renvoyais la balle, et ça m’a pris quelques jeux pour être capable de le faire. Je me sentais plus à l’aise par la suite. »

Muguruza est la seule joueuse à avoir battu Serena et Venus Williams en finale de tournois.

Durant un changement entre les manches, Williams a demandé à voir son entraîneur. Après avoir discuté avec celui-ci, l’Américaine est retournée sur le terrain et a perdu le premier match de la seconde manche avant de mettre un terme à la rencontre.

Williams disputait un premier tournoi depuis les Internationaux d’Australie en janvier, lorsqu’elle s’est inclinée en quarts de finale. Elle avait obtenu un laissez-passer à Indian Wells et avait battu Victoria Azarenka 7-5, 6-3, vendredi soir, lors de son premier match au deuxième tour.