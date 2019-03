Benfeito décroche deux médailles à Pékin

Pékin — Meaghan Benfeito a grimpé sur la troisième marche du podium à la tour de 10 mètres individuelle et synchro mixte avec Nathan Zsombor-Murray, samedi, aux Séries mondiales de plongeon de Pékin. Benfeito, qui est âgée de 30 ans, a donc complété son week-end avec trois disques de bronze, après avoir aussi terminé au troisième rang à la tour de 10 mètres synchro avec l’Albertaine Caeli McKay, jeudi. L’épreuve individuelle a été dominée par les Chinoises Jiaqi Zhang et Quian Ren, qui ont respectivement amassé 400,05 et 371,20 points en finale. Benfeito a suivi avec une récolte de 336,40 points. Les plongeurs canadiens se prépareront maintenant en vue de la Coupe Canada, qui aura lieu du 4 au 7 avril à Calgary.