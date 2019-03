Un spectateur attaque un joueur de soccer lors d’un match en Angleterre

Photo: Nick Potts Associated Press

Birmingham — Un spectateur a quitté les gradins et couru sur le terrain avant d’assener un coup de poing à Jack Grealish, le capitaine de l’équipe de soccer d’Aston Villa, lors d’un match tenu dimanche à Birmingham, au Royaume-Uni. Grealish, un milieu de terrain, se trouvait dans la zone de réparation adverse lorsque le spectateur l’a atteint sur le côté de la tête. L’intrus a rapidement été maîtrisé par un agent de sécurité au moment où plusieurs coéquipiers de Grealish se dirigeaient vers le spectateur pour le confronter. Les dirigeants de l’équipe de Birmingham City ont présenté leurs excuses à Grealish et à son équipe. Ils ont également assuré leur collaboration à l’enquête que mèneront les autorités et affirmé qu’ils allaient se pencher sur les mesures de sécurité dans leur stade.