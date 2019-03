Alex Harvey termine 5e au 50 km à Oslo

Alex Harvey a terminé en cinquième place de l’épreuve de 50 km à la Coupe du monde de ski de fond d’Oslo, samedi.

Le Québécois a complété cette distance pour la dernière fois de sa carrière avec un temps de deux heures, 23 minutes et 54,4 secondes. Il n’a concédé que 4,6 secondes à l’éventuel vainqueur, le Russe Alexander Bolshunov, à l’issue d’un sprint endiablé.

Bolshunov a été le premier à croiser le fil d’arrivée, en 2:23:49,8, et il a devancé dans l’ordre trois de ses compatriotes — Maxim Vylegzhanin, Andrey Larkov et Ilia Semikov.

« Quand tu es si près, même si tu es satisfait de la course et de l’effort, c’est sûr que tu espères un podium, a mentionné le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges. Je suis quand même content de ma performance, surtout pour une épreuve classique. C’est la première fois depuis le début de la saison que je me sentais à mon aise sur l’un des parcours les plus exigeants du circuit. »

Le compatriote de Harvey, Jack Carlyle, de Sault Ste. Marie, en Ontario, a dû se contenter de la 42e place.

Harvey complétera sa tournée européenne en effectuant des escales à Drammen, en Norvège, le 12 mars, et à Falun, en Suède, les 16 et 17 mars. Il rentrera ensuite au bercail en prévision des Finales de la Coupe du monde de ski de fond se dérouleront à Québec, du 22 au 24 mars. Harvey a déjà annoncé qu’il accrochera ses skis après cette compétition.

« Falun, c’est l’endroit où j’ai eu ma première victoire en Coupe du monde, a rappelé le Québécois âgé de 30 ans. Je pense que la forme est encore bonne et il faut juste que je conserve ça jusqu’à Québec. Je veux me battre encore pour le top-5 et le podium. »

Par ailleurs, les dames prendront part à l’épreuve de 30 km dimanche à Oslo.