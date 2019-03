Félix Auger-Aliassime au deuxième tour d’Indian Wells

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint le deuxième tour de l’Omnium d’Indian Wells en défaisant le Britannique Cameron Norrie, jeudi.

Auger-Aliassime, 58e raquette mondiale, a défait Norrie — mieux classé de dix rangs — 6-3, 6-2 en un peu plus de 62 minutes.

Le tennisman de 18 ans a été dominant au service, réussissant six as contre un seul pour Norrie, en plus de placer 80 % de ses premières balles de service en jeu et de gagner les échanges sur celles-ci dans la même proportion.

Auger-Aliassime, détenteur d’un laissez-passer des organisateurs, a également sauvé les deux balles de bris qu’il a offertes à son adversaire et converti les trois concédées par Norrie.

Au deuxième tour de ce tournoi de la série Masters 1000, il fera face au Grec Stefanos Tsitsipas. La neuvième tête de série a bénéficié d’un laissez-passer au premier tour.

En soirée, Eugenie Bouchard fera son entrée dans le tournoi face à Kirsten Flipkens. Il s’agit du premier duel entre les deux joueuses. La Belge occupe le 56e rang mondial, tandis que la Québécoise pointe au 73e échelon.

En double, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, cinquièmes têtes de série, ont gagné 7-6 (3) et 7-5 face à Irina-Camelia Begu et Mihaela Buzarnescu, de la Roumanie.