Félix Auger-Aliassime au deuxième tour du Masters d’Indian Wells

Indian Wells — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint le deuxième tour de l’Omnium d’Indian Wells en défaisant le Britannique Cameron Norrie. Auger-Aliassime, 58e raquette mondiale, a défait Norrie — mieux classé de dix rangs — 6-3, 6-2 en un peu plus de 62 minutes. Le tennisman de 18 ans a été dominant au service, réussissant six as contre un seul pour Norrie, en plus de placer 80 % de ses premières balles de service en jeu et de gagner les échanges sur celles-ci dans la même proportion.