Médaille de bronze pour des Canadiens en plongeon

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Pékin — Le Canada a remporté deux médailles de bronze lors de la première journée de compétitions de la deuxième étape des Séries mondiales de plongeon, à Pékin. Meaghan Benfeito et sa partenaire Caeli McKay ont terminé troisièmes du plongeon synchronisé à la tour, tandis que Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont fait de même au tremplin de 3 m. Benfeito et McKay avaient aussi mis la main sur le bronze lors de la première étape, présentée la semaine dernière à Sagamihara, au Japon.