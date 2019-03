David Bedford à la direction d’Athlétisme Canada

Ottawa — Athlétisme Canada a un nouveau patron. La fédération nationale a nommé jeudi David Bedford au poste de chef de la direction. Bedford entrera en fonction le 1er avril. L’homme jouit d’une expérience de près de 40 ans dans le monde du sport et du divertissement. Il a notamment été vice-président aux affaires commerciales des Argonauts de Toronto. Dans ces fonctions, il a supervisé l’organisation du 100e match de la Coupe Grey. Bedford était responsable de tous les aspects des opérations des Argonauts, notamment les finances, l’administration, la TI, la vente de billet et le service de la billetterie, le marketing, la commandite, les activités de jour de match et les relations avec la communauté.