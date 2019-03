Formule E: Londres remplacera Montréal dans le calendrier 2020

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Londres — Deux ans plus tard, la Formule E a finalement trouvé une ville pour remplacer Montréal dans son calendrier. Et ce sera Londres, où se trouve le siège social de la série. L’événement, qui se déroulera sous forme de programme double, aura lieu les 25 et 26 juillet 2020. L’entente entre les organisateurs locaux et la FE serait « de plusieurs saisons », a-t-on précisé dans le communiqué officiel de la série. La FE sera donc de retour à Londres pour la deuxième fois, après avoir couronné les deux premières saisons de l’histoire de la série. Le retour d’une épreuve londonienne vient donc tourner la page sur la saga du Grand Prix de FE de Montréal, qui s’était déroulé dans les rues du centre-ville les 29 et 30 juillet 2017.