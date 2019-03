XFL: l’ex-Alouette Marc Trestman se joint à la formation de Tampa Bay

Tampa — L’ex-entraîneur des Alouettes de Montréal et des Argonauts de Toronto Marc Trestman s’est joint à la nouvelle mouture de la XFL. La ligue a annoncé mardi que Trestman se joignait à la formation de Tampa Bay à titre de directeur général et entraîneur-chef. Âgé de 63 ans, Trestman a passé les deux dernières campagnes avec les Argos, les menant à la conquête de la coupe Grey en 2017. Le premier passage de Trestman dans la Ligue canadienne avait été couronné de succès. Avec les Alouettes de 2008 à 2012, il a participé à trois finales consécutives à ses trois premières saisons, remportant le match ultime en 2009 et 2010. Il est par la suite parti pour devenir l’entraîneur-chef des Bears de Chicago, de la NFL.