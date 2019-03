David Choinière dit non à une offre de contrat et quitte l’Impact

L’association entre le Québécois David Choinière et l’Impact de Montréal est officiellement terminée. L’entraîneur-chef Rémi Garde a expliqué que l’équipe avait offert au Johannais de 22 ans un contrat d’un an avec l’intention de prêter ses services au Fury d’Ottawa, le club affilié à l’Impact, du moins en début de saison. Choinière a préféré dire non et choisi d’aller voir ailleurs. Depuis qu’il s’est officiellement joint à l’Impact en 2016, Choinière n’a participé qu’à cinq matchs en MLS, dont un seul l’année dernière. En 2016 et 2017, il a aussi pris part à deux parties du Championnat canadien, marquant un but, en 2017. Une opération à une cheville l’a tenu à l’écart du jeu pendant six mois en 2018.