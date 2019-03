L’entraîneur Rémi Garde aime l’état d’esprit qui règne au sein de l’Impact

L’Impact de Montréal n’a disputé qu’un seul de ses 34 matchs du calendrier régulier de la MLS, mais rien n’interdit aux joueurs d’afficher, déjà, une certaine dose d’optimisme et de positivisme. Rémi Garde dit d’ailleurs percevoir une telle ambiance au sein de sa troupe.

L’entraîneur-chef français en a fait le constat mardi, lors d’une mêlée de presse au Centre Nutrilait, avant que ses joueurs se déplacent vers le Complexe sportif Marie-Victorin pour la première de trois journées d’entraînement en terre québécoise cette semaine.

Revenant sur la victoire de 2-1 contre les Earthquakes de San Jose samedi, en Californie, Garde dit avoir vu des comportements qui lui ont laissé une impression favorable. Et pas seulement sur le terrain, où le onze montréalais s’est relevé après avoir donné l’avance à ses rivaux dès la 11e minute de jeu.

« Tirer des conclusions dans le football, c’est toujours très dangereux, car tous les samedis, c’est remis en question, a prévenu Garde en réponse à une question sur le degré de force mentale de ses joueurs. Maintenant, c’est vrai que la solidarité qu’il y a dans le groupe, l’état d’esprit actuel me permettent de dire qu’il y a de bons signaux. »

Invité à préciser, Garde s’est entre autres attardé sur ce qu’il a remarqué sur les lignes de côté. « J’ai vu des comportements samedi de joueurs qui n’avaient pas entamé le match, ou qui n’avaient même pas foulé la pelouse, qui étaient ceux de joueurs qui avaient marqué un but ou fait un arrêt extraordinaire. Ça, c’est vraiment ce pour quoi on joue au foot, ce pour quoi on fait un sport collectif.

« Ça peut ne pas durer toute la saison, mais aujourd’hui [mardi] — et je l’ai souligné après le match —, c’est l’une des raisons pour lesquelles ona obtenu cette victoire », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il est permis de se demander si ces ondes positives n’ont pas déjà commencé à se répandre chez les amateurs. Selon la direction de l’équipe, l’Impact a connu son meilleur premier week-end de vente pour des matchs individuels avec plus de 1000 billets vendus pour diverses rencontres du calendrier régulier, lors des seules journées de samedi et dimanche.

Si le degré de satisfaction était élevé à la suite de la victoire de l’Impact à San Jose, Garde était également conscient que tout n’a pas été parfait.

« Je crois qu’on doit faire mieux en deuxième mi-temps, reculer un peu moins, a-t-il analysé. Je crois que notre pression au milieu du terrain était un peu moins forte, le premier rideau aussi a reculé un petit peu, ce qui a fait que sur les quinze dernières minutes, on était un petit peu trop bas. On n’a pas subi les assauts des adversaires, parce que je crois qu’ils n’ont pas réussi à rentrer dans la zone de réparation. Ils ont frappé souvent de loin un peu par dépit, je dirais. Mais ce n’est pas une situation que je voudrais voir se reproduire. »

Frapper en premier

Auteur du filet victorieux, un but de toute beauté d’ailleurs vers la fin de la première demie, Saphir Taïder a abondé dans le même sens que Garde. Il a aussi insisté sur l’importance pour l’Impact de frapper en premier face au Dynamo de Houston, samedi après-midi.

« C’est toujours positif d’avoir une erreur au score et de gagner, mais si on peut éviter de donner le premier but, c’est encore mieux. On aurait peut-être pu l’éviter. Il va falloir être attentif à Houston de ne pas prendre un but aussi tôt, car après, il faut redoubler d’efforts. »

En prévision de ce deuxième de six matchs d’affilée à l’étranger, Garde n’était pas en mesure de dire si Harry Novillo, blessé à une cuisse, sera en mesure de jouer son premier match dans l’uniforme de l’Impact.

« Harry a passé des examens [lundi] qui ont montré que sa lésion était vraiment sur le point de se terminer. On va suivre ça toute la semaine. J’espère pouvoir compter sur lui assez rapidement. Est-ce que ce sera au prochain match ? C’est encore un peu trop tôt pour le dire. »