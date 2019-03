Robinson et Graham s’entendent avec les Alouettes de Montréal

Le demi défensif Jermaine Robinson et le receveur T. J. Graham ont signé des contrats de deux ans avec les Alouettes, a fait savoir l’organisation montréalaise lundi. Robinson (6 pi 3 po, 205 lb) disputera une deuxième campagne avec les Alouettes, et une sixième dans la Ligue canadienne de football. Graham (5 pi 11 po, 196 lb) en sera quant à lui à sa deuxième campagne dans la LCF et avec les Alouettes. L’Américain a auparavant disputé quatre saisons dans la NFL avec les Bills de Buffalo, les Jets de New York et les Saints de La Nouvelle-Orléans.