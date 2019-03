Dort et les Sun Devils espèrent obtenir une place au March Madness

Si les Sun Devils faisaient monter le mercure au March Madness, un joueur clé serait sans nul doute le Montréalais Luguentz Dort, qui pourrait par ailleurs être en voie d’atteindre le plus haut sommet de son sport, la NBA.

Reste à voir si la recrue d’Arizona State se rendra admissible en vue du repêchage qui se tiendra le 20 juin au Barclays Center, le domicile des Nets de Brooklyn.

« J’ai vraiment aimé ce que j’ai vécu cette saison, c’était extraordinaire, vraiment nice », a confié Dort lorsque joint en Oregon la semaine dernière, peu avant un match qui s’est avéré une défaite contre les Ducks, à Eugene.

« Cela dit, je n’ai pas encore décidé [quant à mes plans], a ajouté Dort, qui a grandi à Montréal-Nord. Ça va vraiment dépendre de la fin de notre saison. Je dois aussi parler avec ma famille et les entraîneurs. »

Les Sun Devils sont un cas limite pour ce qui est d’accéder au March Madness, qui débutera le 19 mars. Ils ont aidé leur cause en l’emportant 74-71 contre les Beavers d’Oregon State, dimanche soir. Dort a mené les visiteurs avec 20 points, dont une soirée de quatre en six pour les tirs de trois points.

Arizona State va conclure la saison régulière le 9 mars, à l’Université de l’Arizona.

Avant le tournoi national, il y aura le tournoi du Pac-12, du 13 au 16 mars à Las Vegas, au T-Mobile Arena. Le vainqueur accède au March Madness, mais c’est une façon hasardeuse de se qualifier, du type dernier recours.

La NCAA va annoncer la composition du tableau le 17 mars, sur les ondes de CBS.

Meilleur pointeur

Luguentz Dort mène les siens avec une moyenne de 16,2 points par match. Il est le neuvième pointeur du Pac-12, grâce notamment à huit matchs de 20 points ou plus.

Il mène aussi les Sun Devils avec 46 vols, se classant quatrième du Pac-12 à ce chapitre. « Je me suis vraiment amélioré, a dit Dort. J’ai eu des gros matchs, j’en ai eu des mauvais, et ç’a m’a aidé à voir quel joueur je suis.»

« J’ai travaillé sur certains tirs — de divers endroits sur le terrain — et certains aspects de mon jeu, je suis devenu un meilleur point guard. L’entraîneur Bobby Hurley mais aussi les adjoints, comme Anthony Coleman ou Rashon Burno, ils m’ont aidé à tous les niveaux. »

Les augures scrutant le repêchage de la NBA voient Dort choisi en fin de première ronde, ou bien au cours du deuxième tour.

Dort, qui aura 20 ans le 19 avril, a pris la route des États-Unis dès l’âge de 16 ans, jouant pour des écoles à Jacksonville et Orlando. Il a conclu l’école secondaire au Athlete Institute, en Ontario.

« Ç’a été un peu un choc pour mes parents au début, raconte Dort, qui a deux frères et trois soeurs. Ensuite, ils ont vu que j’avais l’opportunité de faire quelque chose avec le basket. Ils ne voulaient pas m’empêcher de continuer à travailler fort pour aller loin là-dedans.»

« Ç’a m’a beaucoup aidé à devenir plus autonome et à grandir comme joueur, à apprendre l’anglais aussi. »

Et la famille suit de près son parcours.

« J’appelle ma mère avant chaque match, a dit celui qui porte le numéro 0, le même que ses deux joueurs préférés dans la NBA, Damian Lillard et Russell Westbrook. Je la rappelle toujours le lendemain aussi, on parle du match, on parle de tout. »

Le gaillard de six pieds quatre et 215 livres a aussi porté les couleurs de l’organisation montréalaise BrookwoodElite, offrant une vitrine américaine via le circuit estival AAU.

« Ç’a été très bénéfique de participer à des tournois aux USA, d’être vu par des entraîneurs et des recruteurs », relate Dort, qui cite aussi les Knights de Park-Extension et Nelson Ossé comme une influence majeure dans son parcours.

Devenu un amateur de football depuis qu’il évolue en sol américain, Dort est aussi un fan de boxe et de l’UFC.

Les Sun Devils ont déjà compté dans leurs rangs le meilleur pointeur de la NBA cette saison, James Harden.