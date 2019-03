Contrat d’une saison pour Brodeur-Jourdain avec les Alouettes

Le joueur de ligne à l’attaque Luc Brodeur-Jourdain a signé un contrat d’une saison avec les Alouettes de Montréal, a annoncé l’équipe de la Ligue canadienne de football, vendredi. Âgé de 35 ans, l’athlète originaire de Saint-Hyacinthe disputera une 12e saison avec les Alouettes, qui l’avaient réclamé en sixième ronde, 48e au total, lors du repêchage de 2008. En 2018, Brodeur-Jourdain, un colosse de 6 pieds 2 pouces et 309 livres, a disputé treize rencontres avec la formation montréalaise, dont trois à titre de centre partant. Joueur issu du Rouge et Or de l’Université Laval, Brodeur-Jourdain a pris part à 167 matchs dans la LCF, dont 126 à titre de partant. Il a aidé les Alouettes à soulever la coupe Grey en 2009 et à nouveau en 2010.