De l’argent et du bronze pour les plongeuses canadiennes

Sagamihara, Japon — Les Québécoises Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu ont amorcé les Séries mondiales de plongeon de la FINA avec une médaille d’argent pendant que leurs coéquipières Meaghan Benfeito et Caeli McKay remportaient le bronze, vendredi au Japon. Abel, de Laval, et Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ont terminé deuxièmes au trois mètres synchronisé grâce à une récolte de 302,97 points. Quant à Benfeito, de Montréal, et McKay, de Calgary, elles ont amassé 311,70 points lors de l’épreuve du dix mètres synchronisé. Les Québécois Philippe Gagné, de Mont-Royal, et François Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, se sont classés quatrièmes au trois mètres synchronisé. La compétition se poursuit samedi.