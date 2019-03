Vettel signe le temps le plus rapide avant que sa voiture s’arrête

Montmelo — Sebastian Vettel a établi le chrono le plus rapide des essais qui prenaient fin vendredi, à l’approche de la nouvelle saison de la Formule 1. Son temps de 1 min 16,221 s, au circuit Barcelona-Catalunya, a éclipsé celui de son coéquipier de Ferrari Charles Leclerc, établi jeudi. Un bémol : un problème électrique a mené à l’arrêt de sa voiture, qui a dû être transportée au garage. Cela survient deux jours après que Vettel a quitté le tracé et percuté une barrière de protection, pour des raisons que l’équipe cherche encore à élucider. Jeudi, la voiture de Leclerc s’est aussi arrêtée, et de la fumée s’en échappait. Autre source d’inquiétude pour Ferrari, le champion en titre Lewis Hamilton s’est finalement montré rapide avec sa Mercedes, inscrivant le deuxième temps, à trois millièmes de seconde de Vettel. Du côté de Racing Point, où figure Lance Stroll, Sergio Perez a effectué 104 tours, dont le plus rapide a été chronométré à 1 min 17,791 s.