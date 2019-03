L’Impact de Montréal vise à nouveau les éliminatoires en 2019

Le gardien de longue date de l’Impact Evan Bush espère que la formation montréalaise pourra retenir la leçon apprise par son rival la saison dernière.

« Je pense que nous ressentons un optimisme prudent, a dit Bush. Quand vous regardez les équipes passées qui étaient trop confiantes, vous pensez à une équipe comme le Toronto FC la saison dernière. Même si c’était une bonne équipe sur papier, elle était loin au classement à la mi-saison et n’a jamais été capable de revenir dans le portrait des éliminatoires. »

L’Impact, comme le Toronto FC, ne s’est pas qualifié pour les éliminatoires de la MLS en 2018, mais les attentes étaient moins élevées dans le camp montréalais.

Cette saison, le Bleu-blanc-noir voudra réussir là où il est arrivé tout juste à court l’automne dernier. L’Impact commencera sa saison 2019 samedi soir, en rendant visite aux Earthquakes de San Jose.

« L’objectif principal est de se qualifier pour les éliminatoires, a dit le milieu de terrain Samuel Piette. Et ensuite, nous voulons connaître le plus long parcours possible. »

L’Impact a connu un très lent début de campagne en 2018, gagnant seulement trois de ses treize premiers matchs, alors que les nombreux changements effectués pendant la saison morte ont mis un peu de sable dans l’engrenage. Mais quand tout est finalement tombé en place, l’Impact s’est affiché comme une des très bonnes équipes de la MLS en deuxième moitié de campagne et a finalement été éliminé de la course lors du dernier jour de la saison.

Cette fois, les éléments qui commencent la saison chez l’Impact sont beaucoup plus à l’aise les uns avec les autres.

« C’est un plaisir de retrouver les mêmes joueurs, a dit l’arrière latéral Bacary Sagna. Nous nous connaissons les uns les autres et nous savons quels éléments peuvent nous aider à gagner à chaque position. »

Ignacio Piatti sera à nouveau la tête d’affiche de l’Impact. Piatti a dominé l’équipe avec seize buts la saison dernière. Cependant, plusieurs s’attendent à le voir rentrer en Argentine à la fin de la campagne afin de se rapprocher de sa famille.

« Je crois qu’il aime vraiment Montréal, a dit Bush au sujet de Piatti. Quand il y a plusieurs facteurs à considérer pour prendre une décision, ça devient plus difficile. »

L’Impact devrait présenter un schéma 4-3-3, le même qu’il a employé lors de ses meilleurs moments la saison dernière. Daniel Lovitz et Sagna pourront donc contribuer offensivement en tant qu’arrières latéraux.

« Nous voulons que ça parte par le travail de la ligne arrière, a mentionné Sagna. Tant que nous sommes forts défensivement, nous pouvons ensuite générer des chances et je suis certain que nous allons marquer des buts étant donné la qualité de nos attaquants. »

L’offensive demeure néanmoins un point d’interrogation chez l’Impact. Matteo Mancosu et Quincy Amarikwa n’ont pas répondu aux attentes la saison dernière et ne sont pas de retour.

Maxi Urruti, acquis du FC Dallas, aura la lourde tâche de seconder Piatti, après avoir marqué 29 buts en 95 sorties avant la transaction.

« Je crois qu’il se joint à nous au moment idéal, a dit Piette. Il termine bien les jeux. Il est aussi un bon gars. Je crois qu’il va réussir beaucoup de belles choses [avec Piatti]. »

L’Impact a aussi fait l’acquisition d’Orji Okwonkwo par l’entremise d’un prêt du Bologna FC. Okwonkwo préfère jouer à droite, mais pourrait aussi être employé comme attaquant. Harry Novillo devrait aussi obtenir du temps de jeu à l’aile droite.

Anthony Jackson-Hamel est de retour avec l’équipe, même s’il avait clairement exprimé son insatisfaction au sujet de son utilisation la saison dernière.