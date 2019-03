Byron et Price absents à l’entraînement du Canadien de Montréal

Newark — L’attaquant Paul Byron et le gardien Carey Price n’ont pas participé à la séance d’entraînement du Canadien de Montréal tenue jeudi matin au Prudential Center, au New Jersey. Selon la direction de l’équipe, Byron souffre d’un virus tandis que Price s’est simplement vu accorder une journée de repos. Price a été appelé à participer aux 12 derniers matchs du Canadien, dont deux en deux soirs en début de semaine au New Jersey et à Detroit. Cette séquence se prolongera puisque l’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé que Price affrontera les Rangers de New York au Madison Square Garden vendredi soir. Ce match viendra compléter un périple de quatre matchs à l’étranger.