Les joueurs des Sénateurs tentent de rester optimistes

Mark Borowiecki comprend que plusieurs partisans des Sénateurs d’Ottawa soient frustrés, mais le défenseur fera tout ce qu’il peut afin de les convaincre que l’équipe mérite leur appui.

Borowiecki, qui est originaire d’Ottawa et a grandi en encourageant les Sénateurs, est conscient que les derniers jours ont été très difficiles, à la suite de nombreuses déceptions tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. La pire équipe du circuit Bettman a échangé ses trois meilleurs marqueurs en retour de jeunes espoirs avant qu’une dépêche révèle que la médiation pour trouver un terrain d’entente entre les parties pour la construction d’un amphithéâtre au centre-ville a échoué.

« Certaines personnes veulent crier, hurler et chialer, et c’est bien correct, c’est leur droit », a dit Borowiecki avant le match des Sénateurs contre les Oilers d’Edmonton jeudi soir au Centre Canadian Tire, à Kanata.

« Vous avez le droit de le faire, mais personnellement, je vais continuer de me présenter tous les matins et chausser mes bottes de travail. Ma femme et moi allons continuer de nous impliquer dans la communauté autant que nous le pouvons, afin de regagner la foi et la confiance des gens, car ce sera ma priorité à compter de maintenant. »

Après avoir vu Matt Duchene, Ryan Dzingel et Mark Stone changer d’adresse dans les derniers jours, les partisans ont appris par la Commission de la capitale nationale que les efforts pour tenter de préserver le projet de construction d’un amphithéâtre sur les plaines LeBreton avaient échoué — du moins dans sa forme actuelle, sous la supervision du propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk.

« De l’extérieur, tu vois des gars qui partent et tu n’as aucune réponse à leur fournir, même si certaines d’entre elles se trouvent dans ce vestiaire », a dit l’attaquant Bobby Ryan.

« C’est une sensation différente, et j’en suis conscient. Tes trois meilleurs marqueurs sont partis et [ton meilleur défenseur Erik Karlsson a été échangé aux Sharks de San Jose] plus tôt cette année, et je le sais. Le projet LeBreton connaît des moments difficiles, bien sûr, mais je crois qu’à moins de faire partie des vétérans dans ce vestiaire, les gens ne voient pas les jeunes joueurs qui arrivent, avec leur enthousiasme, leur motivation et leur fierté lorsqu’ils réussissent des jeux qu’ils n’avaient jamais été en mesure de faire auparavant.

« Je ne suis pas ici pour passer un message aux partisans, mais je suis ici pour leur dire qu’il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de changer, car ces jeunes joueurs-là savent jouer [au hockey]. »