La Ligue nord-américaine adopte des mesures pour contrer le racisme

À la suite d’incidents racistes survenus à Saint-Jérôme samedi dernier, la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a adopté de nouvelles mesures.

Ainsi, à compter des matchs de vendredi, un message sera diffusé avant chaque duel rappelant la tolérance zéro de la LNAH à l’égard des gestes ou propos discriminatoires. Les spectateurs contrevenant à ces règles seront immédiatement expulsés. La sécurité sera d’ailleurs renforcée dans tous les amphithéâtres du circuit .

Les officiels auront aussi comme directive d’interrompre tout match au cours duquel de tels incidents devaient se produire jusqu’à l’expulsion des spectateurs fautifs, a annoncé la ligue par communiqué, jeudi.

Lors d’un match impliquant les Marquis de Jonquière et les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme, le défenseur jonquiérois Jonathan-Ismaël Diaby a été la cible de partisans, qui lui ont lancé des insultes à caractère raciste en plus de lui montrer des vidéos de singe alors qu’il se trouvait au banc des pénalités.

L’ex-choix des Predators de Nashville a aussi constaté qu’on s’en prenait à sa famille. Craignant de ne pas être en mesure de garder son calme après avoir écopé d’une deuxième pénalité, il a lui-même demandé à l’arbitre de purger celle-ci au vestiaire. C’est à ce moment qu’il a décidé d’aller chercher sa famille — Diaby est originaire de la région — et de quitter l’aréna régional Rivière-du-Nord.

Selon la description des événements de Diaby, le service de sécurité, au lieu de mettre les fautifs dehors, a demandé à sa famille de se déplacer, tandis qu’on s’est contenté de demander à l’homme qui lui montrait des vidéos racistes au banc des punitions de s’asseoir.

Condamnation

C’est à la suite de ces incidents que les gouverneurs du circuit et son commissaire, Jean-François Laplante, ont décidé « de mettre en oeuvre une série de mesures qui contribueront à assurer une meilleure sécurité pour toutes les personnes qui viennent assister [aux] matchs et à informer le public sur les attentes et sur les propos et les comportements qui ne seront pas tolérés lors des activités » de la LNAH.

« Nous accueillons avec plaisir les partisans, les parents et les amis de nos joueurs, ainsi que le grand public à tous nos matchs et nous voulons leur offrir un bon spectacle de sport dans un environnement agréable et sécuritaire », a affirmé Laplante.

« Nous condamnons tout comportement ou propos raciste, sexiste ou homophobe à l’égard d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un officiel et nous ne les tolérerons pas. »