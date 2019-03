Un nouveau vélodrome intérieur à Bromont

Depuis la destruction de la piste olympique du vélodrome de Montréal il y a trente ans, il n’y avait plus de vélodrome couvert au Québec. Pour 2020, le Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB) promet de remédier à la situation en inaugurant un nouveau vélodrome intérieur.

La construction projetée à Bromont compte sur un budget de moins de 10 millions. En comparaison, le vélodrome olympique de Montréal, longtemps le plus grand du monde, avait coûté 86,5 millions en 1976, soit l’équivalent de 381 millions en 2019.

Mais cette construction modeste pourrait changer la vie de bien des cyclistes et relancer une passion autrefois très vive pour ce sport. Depuis des années, les Québécois doivent s’expatrier pour se rendre au vélodrome le plus près. Depuis 2015, ils se rendent au mieux à Milton, en Ontario, une piste construite avec l’aide du gouvernement fédéral au coût de 63 millions.

Faute de pouvoir compter sur un vélodrome au Québec, une étoile comme le colosse Hugo Barrette, spécialiste des épreuves de vitesse, double médaillé d’or aux Jeux panaméricains, doit s’expatrier comme d’autres depuis des années. Jeudi, Barrette a été éliminé lors d’une des compétitions des Championnats du monde sur piste qui se déroulent à Puskow, en Pologne.

Nicolas Legault, le directeur général du CNCB, a pu annoncer cette semaine que le projet de vélodrome couvert à Bromont sera achevé pour 2020.

Un don privé

Le budget global a pu être bouclé grâce à un don de 2 millions de la Fondation familiale de canado-israélien Sylvan Adams, un passionné de cyclisme âge de 59 ans.

Adams a géré Développements Iberville limitée, un des plus importants propriétaires immobiliers au Québec, désormais dirigé par son fils Josh. Il est copropriétaire d’Israël Cycling Academy, une équipe cycliste professionnelle. En 2018, il a réussi à faire débuter pour la première fois le Tour d’Italie, une des trois grandes courses cyclistes du monde, en Israël, son pays d’adoption depuis 2015. Il a aussi financé la construction d’un vélodrome à Tel-Aviv, lequel porte désormais son nom.

Ce don qui couvre en fait le cinquième du coût du nouveau vélodrome québécois permet au donateur de voir son nom coiffer l’édifice. « Adams vit désormais à Tel-Aviv, mais c’est à Bromont qu’il s’est passionné d’abord pour le cyclisme sur piste », explique Nicolas Legault.

Le gouvernement du Québec finance le bâtiment à hauteur de 4,5 millions. En 2016, Québec avait refusé une première demande d’aide de 2,6 millions du CNCB, dans le cadre d’un programme de soutien aux installations sportives et récréatives. La Ville de Bromont promet pour sa part 2 millions.

Mais où se trouve la part du gouvernement fédéral ? « C’est vrai qu’Ottawa n’a pas manifesté jusqu’ici d’intérêt pour notre projet. Ils n’ont pas embarqué. On essaye de les relancer », dit Nicolas Legault, tout en ajoutant qu’« il reste aussi des annonces de commanditaires privés à annoncer ».

En septembre 2014, l’homme d’affaires Louis Garneau avait par exemple lancé au Devoir un cri du coeur pour la construction d’un vélodrome.

« Ça presse ! Il faut que des hommes d’affaires se réunissent pour ça. Moi, je suis prêt à mettre tout de suite les premiers 100 000 $. » Invité à commenter l’annonce de ce nouveau vélodrome par Le Devoir, l’homme d’affaires a fait savoir qu’il n’était pas disponible. Pour l’instant, il ne figure pas sur la liste des donateurs privés du futur vélodrome, confirme Nicolas Legault.

Construction et tradition

La firme d’architectes Duquette a réalisé des esquisses préalables à la construction du vélodrome de Bromont. L’expertise en la matière est rare.« C’est certain que, pour les vélodromes, les constructions sont rares », explique au Devoir l’architecte André Mercier. Des appels d’offres publics devraient désormais être lancés.

La nouvelle installation sportive réutilisera l’ancienne piste des Jeux olympiques d’Atlanta. Elle avait été déménagée à Bromont en 2001, pour un usage à la belle saison.

Pendant un siècle, le Québec a été le centre canadien du cyclisme sur piste. En 1899, le vélodrome multifonctions de Verdun avait accueilli des Championnats du monde. En 1928, un nouveau vélodrome avait été construit à Montréal, au parc Jarry. Jusqu’en 1942, on construisit chaque année, à l’intérieur du Forum, des pistes pour accueillir des compétitions cyclistes. On fera de même au Centre Paul-Sauvé de même qu’au Colisée de Québec. On trouve aussi d’autres pistes au Québec tout au long du XXe siècle.

En 1974, Montréal eut un autre vélodrome, cette fois pour accueillir, à proximité de l’Université de Montréal, les Championnats du monde, en quelque sorte un prélude aux Olympiques de 1976.