Sebastian Vettel fonce dans un mur de pneus aux essais hivernaux

Un accident impliquant Sebastian Vettel s’est avéré le plus important contretemps pour Ferrari depuis le début des essais hivernaux de Formule 1, empêchant l’écurie italienne d’effectuer plusieurs tours de piste mercredi.

Vettel a foncé dans une barrière de pneus après avoir perdu le contrôle de son bolide dans le virage numéro 3 sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Sa voiture a traversé le bac de gravier avant de frapper le mur de front.

Le pilote allemand n’a pas subi de blessure importante, mais il a tout de même été transporté à l’hôpital par mesure préventive.

Les responsables de Ferrari ont parlé d’un problème mécanique, sans en préciser la nature, et ajouté que la voiture avait été retournée au garage pour effectuer « toutes les vérifications nécessaires ». L’accident a forcé la levée d’un drapeau rouge.

En raison des dommages causés à la voiture, Charles Leclerc est allé sur la piste alors qu’il ne restait que quelques minutes avant la fin de la session, et n’a pu terminer qu’un seul tour. Ferrari, qui a dominé les premières journées d’essais la semaine dernière, est l’équipe qui aura réalisé le moins grand nombre de tours mercredi.

Carlos Sainz, de l’écurie McLaren, a été le meneur de la session de mercredi avec un chrono de 1 min 17,144 s, le plus rapide jusqu’à maintenant après six jours d’essais. La recrue Lando Norris, son coéquipier chez McLaren, avait été le plus rapide mardi.

Sergio Perez, coéquipier de Lance Stroll chez Racing Point, a réalisé le deuxième temps, en 1 min 17,842 s.

« Nous avons vécu quelques petits problèmes ici et là et les drapeaux rouges n’ont pas aidé, mais en fin de compte nous avons conclu la journée avec beaucoup d’informations, a expliqué Perez. Nous avons finalement pu effectuer quelques longs relais, après avoir été assez limités à ce chapitre la semaine dernière. J’ai hâte de retourner en piste vendredi, afin de pouvoir bien me préparer avant de me rendre à Melbourne. »

Perez a notamment pu tester les nouvelles gommes tendres de Pirelli, et elles semblent avoir livré la marchandise. C’est du moins l’avis de l’ingénieur en chef de Racing Point, Tom McCullough.

« Sergio a pu tester les gommes tendres et, de manière générale, la voiture a plutôt bien réagi, ce qui est toujours positif, a dit McCullough. Nous avons beaucoup d’informations à analyser et des leçons à tirer. Il reste donc beaucoup de travail à faire. »

Malgré son accident, Vettel (1 min 18,195 s) a tout de même inscrit le troisième temps, suivi du vétéran Kimi Räikkönen (1 min 18,209 s) sur Alfa Romeo.

De son côté, Mercedes s’est de nouveau concentré sur les mises à jour aérodynamiques et ses pilotes Valtteri Bottas (1 min 18,941 s) et Lewis Hamilton (1 min 18,943 s) ont terminé huitième et neuvième, respectivement.

« Soixante-quinze tours d’ajustements ont été terminés et nous continuons d’apprendre », a déclaré Bottas.

Max Verstappen, auteur du sixième temps sur Red Bull, a provoqué l’un des drapeaux rouges de la journée de mercredi alors qu’il a été victime d’un problème à la fin de la ligne des puits. Sainz a forcé la levée d’un autre drapeau rouge à la suite d’un ennui qui l’a ralenti dans la principale ligne droite de la piste.

Les essais se poursuivront jusqu’à vendredi sur le circuit de Barcelone-Catalunya, site du Grand Prix de l’Espagne. La saison prendra son envol le 17 mars avec le Grand Prix de l’Australie.

Dans un autre ordre d’idées, les dirigeants de McLaren ont annoncé que l’ancien champion mondial Fernando Alonso sera l’ambassadeur de l’écurie et continuera de conseiller ses pilotes et ingénieurs. De plus, il continuera de piloter les voitures McLaren lors de « séances d’essais spécifiques pour soutenir le développement » des bolides de l’écurie en 2020.

Alonso, qui était présent au circuit de Barcelone mardi, pilotera une voiture de McLaren lors des 500 milles d’Indianapolis le 26 mai prochain.

Aussi, Renault a annoncé que le Russe Sergey Sirotkin, coéquipier de Stroll chez Williams l’année dernière, sera le pilote de réserve en 2019.

