Lance Stroll poursuit l’apprentissage de sa nouvelle voiture

Barcelone — Lance Stroll a bien amorcé la deuxième semaine des essais hivernaux des équipes de Formule 1, inscrivant le troisième temps au cours d’une journée dominée par la McLaren de Lando Norris. Stroll, de Mont-Tremblant, a réalisé son meilleur tour au volant de la Racing Point en 1 minute et 17,824 secondes et il a totalisé 82 tours du circuit de Catalunya. « C’est la journée qui s’est le mieux déroulée jusqu’à présent, a commenté Stroll. La voiture se comporte bien, alors je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous avons utilisé différents types de pneus aujourd’hui et nous avons testé de nouveaux éléments sur la voiture. Je suis satisfait du travail accompli aujourd’hui. » Les essais hivernaux se poursuivront jusqu’à vendredi sur le circuit de Catalunya.