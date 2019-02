Nouvel aréna des Sénateurs: la date limite reste jeudi

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a réitéré que la date limite demeure jeudi pour résoudre un différend concernant un projet de construction d’une communauté comportant un nouvel aréna au centre-ville pour les Sénateurs d’Ottawa. Le groupe Rendez-vous LeBreton a été choisi en janvier 2018 par la Commission de la capitale nationale (CCN) pour développer des plaines LeBreton, des terrains de la Couronne situés à l’ouest de la colline du Parlement. Une mésentente dans le groupe a cependant éclaté, à tel point que le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a intenté en novembre une poursuite de 700 millions contre ses deux partenaires d’affaires, John Ruddy et Graham Bird. En déposant une déclaration de défense contre le procès de Melnyk, Bird a obtenu l’accord de médiation des trois parties au début de janvier. Quand on lui a demandé ce qui se passerait si aucun accord n’était conclu d’ici jeudi, Rodriguez a répondu : « Je vous invite à parler directement à la CCN, mais c’est une priorité absolue pour eux [et] pour nous aussi en tant que gouvernement, car c’est une priorité pour la région. »