Le Canadien s’incline 2-1 face aux Devils

Affrontant une équipe en bas de classement, le Canadien de Montréal a laissé deux gros points sur la table en s’inclinant 2-1 face aux Devils du New Jersey, lundi.

En cette soirée de la Fierté LBGTQ au Prudential Center, le match n’a pas été haut en couleurs mais les partisans ont quitté le sourire aux lèvres, les gains des Devils n’étant pas chose si fréquente, cette saison.

Nathan Bastian et Kurtis Gabriel ont battu Carey Price, qui a stoppé 20 tirs.

Cory Schneider a bloqué 34 rondelles, portant sa fiche à 4-1-0 depuis le 15 février.

Connor Carrick a fourni deux passes, aidant les Devils à bien démarrer un séjour de trois matchs à la maison.

Paul Byron a été le buteur du Canadien, qui perdait un cinquième match d’affilée à l’étranger. Le Canadien a par ailleurs perdu ses trois matchs contre le New Jersey cette année.

Dans la course aux séries pour les clubs hors des top 3 des sections, les hommes de Claude Julien restent premiers, un seul point devant les Hurricanes. Mardi, au moment où le CH jouera à Detroit, la Caroline va recevoir les Kings.

Les Wings ont perdu cinq fois d’affilée. Le voyage de quatre matchs se conclura vendredi à New York, face aux Rangers. Samedi soir, le club montréalais va recevoir les Penguins de Pittsburgh.

Avec les Devils en avance 2-0 et Artturi Lehkonen au cachot, Byron a filé en échappée et a récolté un 12e but cette saison, battant Damon Severson de vitesse avant de déjouer Schneider, à 6:30 au troisième vingt. Byron obtenait un point dans un cinquième match consécutif.

Les Devils ont gonflé leur avance à 2-0 quand Gabriel a converti un rebond, suite à un tir de Carrick. Il a balayé la rondelle du revers, inscrivant son deuxième but de la campagne. Peu après, Matthew Peca a menacé près du but de Schneider, sans réussir à rejoindre Philipp Danault, dans l’enclave.

La Ste-Flanelle a eu la chance de ternir la soirée de Gabriel quand celui-ci a commis de l’obstruction à 7:23, en deuxième période. Deux minutes où le CH n’a pas résolu davantage l’énigme. Un tir de Shea Weber de la ligne bleue, arrêté sans problème par Schneider. Même résultat lors d’un tir des poignets de Drouin, du cercle droit. Jesperi Kotkaniemi a tenté sa chance du cercle gauche : Schneider a sorti le gant, même si la rondelle se dirigeait largement hors cible.

Une passe dans les patins et la rondelle quittant la zone, une remise à l’aveuglette devenant un dégagement : autant de jeux qui ont nui aux efforts du Canadien, en avantage. Les visiteurs ont conclu le match 0 en 4 à ce chapitre.

Les Devils ont d’abord frappé à 12:35 au premier tiers. Carrick a effectué un tir des poignets de la ligne bleue et passant devant le filet, Bastian l’a fait dévier et a mérité un premier but dans la LNH, à sa deuxième rencontre. Bastian, un Ontarien de 21 ans, a été un choix de deuxième tour des Devils il y a trois ans.