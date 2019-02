Stone, Simmonds et Johansson changent de décor à la date limite des transferts

Les attaquants Mark Stone, Wayne Simmonds et Marcus Johansson étaient les joueurs d’impact les plus susceptibles de changer d’adresse avant l’heure limite des transferts dans la LNH, lundi. Et ils termineront tous les trois la saison actuelle avec une nouvelle équipe.

Les Sénateurs d’Ottawa ont cédé Stone aux Golden Knights de Vegas en retour du jeune défenseur Erik Brannstrom, de l’attaquant Oscar Lindberg, ainsi qu’un choix de deuxième ronde au repêchage de 2020.

Brannstrom se veut la figure de proue de cet échange pour les Sénateurs. Les Knights ont réclamé le défenseur de 19 ans au 15e rang du repêchage de 2017.

Pour leur part, les Flyers de Philadelphie ont envoyé Simmonds aux Predators de Nashville et, en retour, ils reçoivent l’attaquant Ryan Hartman et un choix conditionnel de quatrième ronde en 2020.

Simmonds, âgé de 30 ans, a passé les huit dernières saisons à Philadelphie après un séjour de trois ans avec les Kings de Los Angeles. Il a réussi 30 buts ou plus à six reprises au fil de ses 11 saisons, dont un sommet personnel de 32 en 2015-2016. En 62 matchs cette saison, il a inscrit 16 buts et 27 points.

Les Bruins de Boston, eux, ont mis la main sur Johansson des Devils du New Jersey en retour d’un choix de deuxième ronde en 2019 et un choix de quatrième ronde en 2020.

Johansson, âgé de 28 ans, totalise 12 buts et 27 points en 48 matchs cette saison.

Un départ prévisible

Stone, qui aurait se prévaloir de l’autonomie complète à la fin de la présente saison, faisait l’objet de rumeurs depuis des semaines.

Les Sénateurs ont donc poursuivi leurs grandes opérations avant la date limite des transferts dans la LNH. Ils avaient déjà échangé Matt Duchene et Ryan Dzingel aux Blue Jackets de Columbus lors de deux échanges distincts ces derniers jours.

Stone, âgé de 26 ans, présente des statistiques de 28 buts et 62 points en 59 matchs jusqu’ici cette saison. Il est également considéré comme l’un des attaquants de pointe les plus efficaces défensivement au sein de la ligue.

Brassard se joint à l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado a obtenu du renfort au centre, faisant l’acquisition de Derick Brassard des Panthers de la Floride et d’un choix conditionnel de sixième tour en 2020 en retour d’un choix de troisième ronde la même année.

Brassard s’amène à Denver après seulement 10 rencontres avec les Panthers, qui l’avaient acquis des Penguins de Pittsburgh, le 1er février dernier. En 50 matchs cette saison, Brassard a récolté 10 buts et neuf aides.

L’ex-choix de première ronde, sixième au total, des Jackets en 2006 deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet.

Les Panthers ont également cédé l’attaquant Tomas Jurco aux Hurricanes de la Caroline en retour de considérations futures.

Kinkaid avec les Devils

Les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey avaient donné le coup d’envoi à cette journée en matinée.

Les Blue Jackets ont ainsi obtenu le gardien Keith Kinkaid des Devils en retour d’un choix de cinquième ronde au repêchage de 2022. Le directeur général Jarmo Kekalainen, des Blue Jackets, a expliqué que son équipe est bien nantie devant le filet avec Sergei Bobrovsky et Joonas Korpisalo, mais que l’arrivée de Kinkaid procure plus de profondeur.

Ils ont plus tard acquis le défenseur Adam McQuaid des Rangers de New York, contre des choix de quatrième et septième tours en juin prochain.

Les Jackets avaient précédemment acquis Duchene et Dzingel dans le cadre de deux transactions distinctes avec les Sénateurs.

Parmi les autres mouvements de personnel :

— À Calgary, les Flames ont ajouté un peu de profondeur à la ligne bleue quand ils ont acquis le défenseur Oscar Fantenberg des Kings de Los Angeles pour un choix conditionnel de quatrième ronde en 2020.

— À Vancouver, les Canucks ont échangé le défenseur Erik Gudbranson aux Penguins de Pittsburgh. En retour, ils ont obtenu l’attaquant Tanner Pearson. Ils ont aussi cédé l’attaquant Jonathan Dahlen aux Sharks de San Jose en retour d’un autre attaquant, Linus Karlsson.

Les Penguins ont quant à eux ajouté le défenseur Chris Wideman en provenance des Panthers. En retour de Wideman — qui se joint à une quatrième formation cette saison —, les Panthers ont obtenu l’attaquant Jean-Sébastien Dea.

— Michael Del Zotto poursuivra sa carrière avec les Blues de St. Louis, qui l’ont obtenu des Ducks d’Anaheim en retour d’un choix de sixième ronde.