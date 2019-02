Le Canadien échappe une avance de trois buts et perd 6-3 face aux Maple Leafs

Zach Hyman a brisé l’égalité avec 1:50 à faire en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont défait le Canadien 6-3, samedi, après avoir surmonté un déficit de trois buts.

Le Canadien avait pris les devants 3-0 lors du premier vingt, mais les Maple Leafs ont été en mesure de renverser la vapeur et de finalement vaincre le Tricolore pour une septième fois de suite. La dernière victoire du Canadien face aux Leafs remonte au 25 février 2017.

Hyman a profité d’un retour après un lancer de Mitch Marner pour jouer les héros en fin de troisième période. Sur la séquence, Hyman a récolté un 100e point dans la LNH et Marner, un 200e.

Andreas Johnsson et Hyman, avec son deuxième du match, ont été crédités de buts dans un filet désert pendant la dernière minute de jeu.

« Nous avons gelé après le deuxième but, nous n’avons pas continué à jouer de la façon dont nous le devions, a noté l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Nous leur avons donné l’occasion de revenir dans le match, puis de le gagner.

« Nous avions la chance d’aller chercher au moins un point, puis un deuxième. Quand vous commettez une erreur dans votre territoire avec moins de deux minutes à faire, ce sont des choses comme ça qui vont vous tuer. »

Jeff Petry et Andrew Shaw ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Tomas Tatar a aussi touché la cible pour le Canadien (33-22-7), qui avait gagné ses deux matchs précédents. Carey Price a accordé quatre buts sur 35 tirs.

William Nylander et Auston Matthews ont amassé chacun un but et une aide, alors que Tyler Ennis a aussi marqué pour les Maple Leafs (37-20-4), qui ont mis fin à une série de trois défaites (0-2-1). Marner, Morgan Rielly et Patrick Marleau ont récolté chacun deux aides et Frederik Andersen a effectué 32 arrêts.

Le début de rencontre a donné droit à du jeu dynamique des deux côtés. Marner a défié Price à deux reprises, sans toutefois trouver le fond du filet.

Shaw a ensuite ouvert le pointage à 8:07, marquant son 13e but de la saison en sautant sur son propre retour après qu’il eut dévié le tir de la pointe de Brett Kulak. Les Leafs ont contesté le but en vain, croyant qu’il y avait eu obstruction contre Andersen.

Petry a ensuite préparé le 21e but de la saison de Tatar à 12:44 avant de lui-même creuser l’écart à 3-0 à 13:52. Petry a marqué son 11e but de la campagne grâce à un tir des poignets précis.

Les Leafs ont profité d’une punition à Victor Mete tôt en deuxième période pour reprendre un peu vie. Matthews a touché la cible à 2:13, marquant son 29e but de la saison à l’aide d’un tir entre les jambières de Price.

Andersen a gardé les locaux dans le coup grâce à quelques arrêts importants. Il a notamment frustré Paul Byron et Max Domi sur la même séquence.

Les Maple Leafs ont ensuite réduit l’écart à un seul but avec 1:54 à faire au deuxième vingt, encore une fois en avantage numérique. Ennis a profité d’une passe parfaite de Marleau pour inscrire son huitième but de la saison.

Nylander a permis aux Leafs de compléter la remontée à 6:58 du dernier engagement, quand un bond favorable de la bande lui a permis de tirer dans un filet désert. Hyman a ensuite eu le dernier mot.

Jonathan Drouin n’était pas en uniforme pour la rencontre même s’il a participé à la période d’échauffement. L’équipe a indiqué qu’il était ennuyé par un virus. Nicolas Deslauriers a donc été inséré dans la formation.

Mete disputait un 100e match en carrière dans la LNH.

Le Canadien disputera son prochain match lundi, quand il rendra visite aux Devils du New Jersey. Il sera à Detroit le lendemain, pour y affronter les Red Wings.