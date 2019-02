Félix Auger-Aliassime atteint les demi-finales à Rio

Photo: Leo Correa Associated Press

Félix Auger-Aliassime a atteint les demi-finales à l’Omnium de Rio, vendredi, battant l’Espagnol Jaume Munar 6-4 et 6-3. Le Québécois a gagné trois bris à chaque manche, s’imposant en 1 heure et 38 minutes. Le seul as du match lui a valu le premier set. Le score est devenu 3-3 en deuxième manche, après quoi Auger-Aliassime a fait la loi, ajoutant deux bris. Auger-Aliassime est 104e à l’ATP, mais sa belle tenue au Brésil va lui ouvrir les portes du top 80. Le prochain rival du Montréalais sera Pablo Cuevas ou Albert Ramos-Viñolas. Ils se classent 63e et 93e, respectivement. Plus tôt vendredi, Auger-Aliassime a été choisi comme athlète par excellence 2018 par Tennis Québec. Auger-Aliassime a terminé la dernière année au 108e rang mondial, devenant le joueur de moins de 19 ans le mieux classé au monde.