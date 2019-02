Les Sénateurs échangent Matt Duchene aux Blue Jackets

Les Sénateurs ont échangé le joueur de centre Matt Duchene aux Blue Jackets de Columbus, a confirmé le directeur général d’Ottawa Pierre Dorion par voie de communiqué vendredi.

Duchene deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Il était au second rang des marqueurs des Sénateurs avec 27 buts et 21 mentions d’aide. La formation de la capitale fédérale a également expédié le défenseur Julius Bergman aux Blue Jackets.

Les Sénateurs obtiendraient en retour les espoirs Vitaly Abramov et Jonathan Davidsson, ainsi qu’un choix de première ronde au repêchage de 2019 et un choix conditionnel de première ronde en 2020 si Duchene conclut une nouvelle entente avec les Blue Jackets.

« Lorsque nous avons acquis Matt en novembre 2017, nous espérions que son ajout nous mènerait à une autre course en séries éliminatoires, a déclaré Dorion. Malheureusement, cela ne s’est pas matérialisé. Il y a plus d’un an, nous nous sommes concentrés sur la reconstruction de l’ensemble de l’organisation. Notre souhait était de faire participer Matt à cette reconstruction et, à ce titre, nous l’avons approché avec une offre de contrat complète et raisonnable afin qu’il puisse demeurer avec les Sénateurs à long terme.

« Dès qu’il fut déterminé qu’il ne voulait plus être ici, nous avons commencé à étudier les différentes options pour déterminer ce que nous pourrions obtenir en échange de Matt, afin de pouvoir garnir notre relève. Nous pensons que Vitaly et Jonathan, ainsi que le choix de première ronde, contribueront à améliorer l’avenir de l’équipe et s’intégreront à nos efforts continus pour bâtir une équipe plus jeune, plus rapide et plus forte. »

Abramov se joindra au club-école des Sénateurs dans la Ligue américaine de hockey, les Senators de Belleville, tandis que Davidsson demeurera avec le club de Djurgarden, dans la Ligue de hockey élite de Suède.

Si la loterie du repêchage détermine que le choix de première ronde de 2019 impliqué dans cette transaction fait partie des trois premières sélections, alors les Sénateurs obtiendront plutôt le choix de première ronde des Blue Jackets en 2020.

Si Duchene paraphe un contrat avec les Blue Jackets en 2019-2020, alors les Sens obtiendront leur choix de première ronde en 2020. Par contre, si le choix de 2019 est reporté en 2020 en raison de la loterie et du fait que Duchene a signé un contrat avec les Blue Jackets, alors le choix conditionnel de 2020 sera reporté en 2021.

Les rumeurs de transaction se sont intensifiées quelques heures avant le match entre les Sénateurs et les Blue Jackets au Centre Canadian Tire.