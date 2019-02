Difficile d’envisager un retour partiel des Expos

Le baseball majeur n’a pas changé d’avis et voit difficilement comment on pourrait faire évoluer une même équipe dans deux marchés différents. L’idée de voir les Rays devenir une équipe évoluant en temps partagé entre Tampa Bay et Montréal a refait surface vendredi. La Presse a avancé que le groupe qui souhaite ramener une équipe du baseball majeur à Montréal aurait envisagé ce scénario dans ses discussions avec les gouvernements. Si le bureau du commissaire et le groupe de Stephen Bronfman se refusent à tout commentaire sur le sujet, une source souligne que la position du baseball majeur estime qu’il s’agit d’une situation intenable. Rappelons que les Rays éprouvent depuis des années des difficultés à attirer les amateurs au Tropicana Field de St. Petersburg, où ils ont élu domicile en 1998.