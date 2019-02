Les Sénateurs échangent Duchene aux Blue Jackets

Ottawa — Les Sénateurs d’Ottawa ont échangé le joueur de centre Matt Duchene aux Blue Jackets de Columbus. Il était le deuxième meilleur marqueur des Sénateurs avec 27 buts et 21 mentions d’aide. La formation ontarienne a également expédié le défenseur Julius Bergman aux Blue Jackets. Les Sénateurs obtiendraient en retour les espoirs Vitaly Abramov et Jonathan Davidsson, ainsi qu’un choix de première ronde au repêchage de 2019 et un choix conditionnel de première ronde en 2020 si Duchene conclut une nouvelle entente avec les Blue Jackets. «Lorsque nous avons acquis Matt en novembre 2017, nous espérions que son ajout nous mènerait à une autre course en séries éliminatoires. Malheureusement, cela ne s’est pas matérialisé», a déclaré le directeur général d’Ottawa Pierre Dorion.