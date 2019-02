De retour devant ses partisans cette semaine, le Canadien a vite stoppé sa glissade de quatre parties qui avait commencé avec un revers en prolongation face aux Maple Leafs de Toronto. Et revoilà les Maple Leafs alors que la formation montréalaise aura l’occasion, samedi, de s’approcher à un seul point de ses rivaux et du troisième rang de la section Atlantique.

Il y a deux semaines, les Maple Leafs étaient arrivés au Centre Bell avec un seul point d’avance sur le Canadien. Le deuxième rang de la section Atlantique était alors à l’enjeu et John Tavares avait permis aux Leafs de quitter Montréal sans avoir perdu la face contre une équipe avec des attentes beaucoup moins élevées cette saison en touchant la cible en prolongation.

Depuis ce duel du 9 février, les Bruins de Boston ont gagné sept matchs de suite, ce qui leur a permis de devancer le Canadien et les Maple Leafs au classement. Pour leur part, les Maple Leafs ont gagné seulement deux de leurs six matchs (2-3-1).

L’offensive torontois est au neutre depuis trois rencontres alors qu’elle a généré seulement quatre buts lors d’une séquence de trois défaites (0-2-1).

« J’aime la manière dont nous avons joué la majorité des soirs, a mentionné l’entraîneur-chef Mike Babcock après la défaite de 3-2 des Maple Leafs face aux Capitals de Washington, jeudi. Je crois que si vous continuez à faire de bonnes choses, le vent va finir par tourner. Alors ça ne m’inquiète pas trop. »

Hockey rapide

Du côté du Canadien, l’offensive a marqué au moins cinq buts dans un match pour une 15e fois cette saison lors d’une victoire de 5-1 face aux Flyers de Philadelphie, jeudi.

Phillip Danault et Max Domi ont fracassé des sommets personnels pour les points en une saison, Brendan Gallagher a réussi un premier tour du chapeau et se dirige vers une deuxième campagne d’affilée d’au moins 30 buts, tandis que Tomas Tatar a atteint le plateau des 20 buts pour une cinquième saison de suite. Tout ça avec encore 21 matchs à jouer.

« Ce sont des choses qui arrivent avec les victoires et les succès, a dit Gallagher au sujet des nombreux exploits personnels accomplis par ses coéquipiers et lui. Ils ont tous contribué de manière importante aux succès de l’équipe. Nous comptons sur eux à chaque match et ils sont constants. C’est pour cette raison qu’autant de records individuels ont été battus. »

Alors que plusieurs craignaient que les départs de Max Pacioretty et Alex Galchenyuk avant la saison créent un vide du côté de l’attaque, l’offensive du Canadien se classait plutôt 14e à travers la LNH avant les rencontres de vendredi, avec une moyenne de buts marqués par rencontre de 2,98. Le Tricolore n’a pas terminé une saison aussi haut au classement à ce chapitre depuis 2012-2013, quand il s’était classé cinquième avec une production moyenne de 3,04 buts par match lors de la campagne écourtée par le lockout.

« C’est parce que nous jouons du hockey rapide, a expliqué l’entraîneur-chef Claude Julien après la victoire face aux Flyers. Il n’y a rien de plus difficile à défendre qu’une équipe qui se dirige vers vous à pleine vitesse.

« Nos attaquants reviennent en appui avant de tourner et de se diriger vers la zone offensive avec de la vitesse plutôt que d’être paresseux et d’attendre de recevoir une passe à la ligne bleue en étant immobiles. C’est ce qui a beaucoup aidé notre équipe cette saison. »

Alors que le classement se resserre derrière le Canadien avec les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus à l’affût, la troupe de Claude Julien voudra profiter du duel face aux Maple Leafs pour se donner l’occasion de continuer à regarder devant, et non derrière.

« Ce sont toujours de gros matchs contre eux, particulièrement à ce temps-ci de l’année et en raison de notre situation, a reconnu le défenseur Brett Kulak. La table est mise pour un grand match et nous avons tous hâte. »