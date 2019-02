Georges St-Pierre annonce officiellement sa retraite de l’UFC

Georges St-Pierre a officiellement annoncé sa retraite lors d’une conférence de presse jeudi matin au Centre Bell.

«J’ai toujours dit que je me retirerais alors que je suis au top. Je ne voulais pas qu’on me dise de prendre ma retraite, et pour faire ça, ça prend de la discipline», a-t-il déclaré en amorce.

«GSP» a tenu à remercier tous les gens qu’il a côtoyés au fil de son illustre carrière, dont Royce Gracie, et il a même souligné l’inspiration que lui avait procurée Wayne Gretzky.

Au cours de sa carrière, le Québécois âgé de 37 ans a remporté le titre des poids mi-moyens de l’UFC en deux occasions. Il a effectué neuf défenses de ceinture 2007 et 2013, et présente une fiche de 26-2 en carrière.

Après une pause de quatre ans, St-Pierre, qui est originaire de Saint-Isidore, est retourné dans l’octogone en novembre 2017 et y a remporté le titre des poids moyens de l’UFC contre Michael Bisping. Il n’a plus combattu depuis et a abandonné son titre pour raisons médicales (colite ulcéreuse).

D’autres détails suivront.