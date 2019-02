Match nul de 0-0 pour l’Impact et les Rowdies

St. Petersburg — L’Impact de Montréal a fait match nul 0-0 contre les Rowdies de Tampa Bay, mercredi. L’Impact a désormais un dossier de deux victoires et deux matchs nuls à l’entraînement. « Plusieurs jeunes joueurs ont joué ce soir et ont été très bien encadrés par des joueurs d’expérience, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. J’ai vu sur le terrain ce que je leur avais demandé. Je suis assez satisfait de la performance de l’équipe. J’ai pris beaucoup de plaisir sur la première mi-temps notamment. Je ne sais pas encore comment on n’a pas gagné ce match, mais j’ai vu des phases de travail offensives et défensives qu’on a répétées. » Le milieu de terrain Ken Krolicki, de l’Impact, a subi une blessure importante au coude droit, en début de deuxième demie, et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. Sur la séquence, Krolicki a sauté pour un duel aérien et est tombé sur son bras droit. L’Impact mettra un terme à son camp d’entraînement samedi soir face au D.C. United, encore une fois au Al Lang Stadium. L’équipe prendra ensuite la direction de la Californie, où la première rencontre de la saison régulière opposera les Montréalais aux Earthquakes de San Jose, le 2 mars. Le premier match à domicile du Bleu-blanc-noir aura lieu le 13 avril face au Crew de Columbus, au Stade Saputo.