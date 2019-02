Auger-Aliassime passe en quarts de finale à Rio

Rio de Janeiro — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale de l’Omnium de tennis de Rio, un tournoi de la série 500 de l’ATP, en défaisant le Chilien Christian Garin 7-5, 6-4 en 1 h 46 mercredi soir. Ce faisant, Auger-Aliassime, 104e joueur mondial, a pris sa revanche sur Garin, qui avait défait le Québécois de 18 ans 3-6, 7-5, 6-3 en première ronde de l’Omnium de l’Argentine le 11 février dernier. Auger-Aliassime et Garin ont parfois eu des ratés au service, notamment au premier set, lors duquel les deux joueurs se sont échangé quatre bris successifs. Mais des deux rivaux, Auger-Aliassime s’est montré plus efficace avec un taux d’efficacité de 68 % au premier service — comparativement à 57 % pour Garin — et un taux de réussite de 76 % lorsqu’il a placé sa première balle en jeu. Auger-Aliassime a également enregistré six as, deux fois plus que son adversaire, et n’a commis qu’une seule double faute comparativement à six pour Garin. Il a de plus provoqué quatorze chances de bris et en a converti cinq, dont une cruciale au troisième jeu du deuxième set, immédiatement après avoir perdu son service pour procurer à Garin une avance de 2-0. Auger-Aliassime a inscrit son cinquième bris de la soirée lors du septième jeu et il a tenu le coup jusqu’à la fin. Il a conclu le duel à son service et à sa première balle de match, et sans concéder un seul point au jeu final, lorsque Garin a expédié un revers dans le filet. Auger-Aliassime, qui avait causé une vive surprise lundi en défaisant l’Italien Fabio Fognini, 16e joueur mondial et deuxième tête de série, disputera son prochain match contre l’Espagnol Jaume Munar, qui a eu besoin de 3 h 19 minutes pour se défaire du Britannique Cameron Norrie.