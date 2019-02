Shapovalov éliminé au second tour de l’Omnium de Marseille

Marseille — Denis Shapovalov a été éliminé 6-4, 7-6 (4) par le Kazakh Mikhail Kukushkin au deuxième tour de l’Omnium de Marseille, mercredi. Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a décoché 18 as et remporté 81 % de ses points avec sa première balle. Il a cependant commis trois doubles fautes et a été victime de la seule balle de bris offerte à Kukushkin. Ce dernier, classé 50e au monde, a été plus constant au service. Shapovalov, 25e raquette mondiale, était la quatrième tête de série de ce tournoi et avait obtenu un laissez-passer au premier tour.