Alex Harvey prendra sa retraite après la Coupe du monde de Québec

Alex Harvey accrochera ses skis pour de bon à la fin de la saison de la Coupe du monde de ski de fond, a confirmé Ski de fond Canada mercredi matin.



C’est donc dire que le fondeur âgé de 30 ans effectuera son dernier tour de piste devant les siens, lors des Finales de la Coupe du monde de Québec, qui se dérouleront du 22 au 24 mars sur les plaines d’Abraham.



«Plus tôt cette semaine, Ski de fond Canada a appris qu’Alex Harvey confirmera sa "retraite" à la fin de la présente saison, a écrit le porte-parole de l’organisation Chris Dornan dans un échange de textos avec La Presse canadienne. Alex a accompli de grandes choses dans son sport et nous avons très hâte aux six dernières semaines de sa carrière.»



Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, fut sacré champion du monde à deux reprises au fil de sa carrière. Il a notamment enlevé les honneurs du sprint par équipe aux Mondiaux d’Oslo en 2011 et ceux du 50 km aux Mondiaux de Lahti en 2017.



Il a aussi signé deux victoires en carrière dans des épreuves individuelles de la Coupe du monde, soit lors du sprint libre de Szklarska Poreba, en Pologne, en 2014, et du 15 km classique d’Ulricehamn, en Suède, en 2017. Ces victoires font partie des 10 podiums que le Québécois a signés dans des épreuves individuelles en carrière en Coupe du monde, en plus des trois podiums – dont une victoire – dans les épreuves par équipes sur ce même circuit.



Harvey s’est aussi distingué en terminant à trois reprises au deuxième rang des Finales de la Coupe du monde (2014, 2017 et 2018), ainsi qu’au deuxième rang du classement des épreuves de distance en Coupe du monde en 2017. Il a aussi terminé en troisième place du classement général de la Coupe du monde en 2014 et 2017.



Ses succès n’ont toutefois pu être répétés aux Jeux olympiques, bien qu’il soit passé près de grimper sur le podium à quelques reprises. Il a notamment fini quatrième lors du sprint par équipes aux Jeux de Vancouver en 2010, et quatrième de l’épreuve de 50 km aux Jeux de Pyeongchang l’hiver dernier.



Ski de fond Canada a indiqué qu’un événement spécial sera organisé afin de souligner ses exploits et son départ à la retraite dans le cadre des Finales de la Coupe du monde ce printemps. Dornan a cependant refusé de préciser la forme que prendra cet hommage.



Entre-temps, Harvey s’attaquera dès ce week-end aux Championnats du monde de Seefeld, en Autriche. Il tentera alors d’étoffer sa récolte – déjà impressionnante – de cinq médailles en carrière aux Mondiaux.



«Il se sent prêt, et [l’annonce de sa retraite] lui enlève un certain poids des épaules», a reconnu l’entraîneur de l’équipe canadienne de ski de fond, Louis Bouchard, par courriel.