Le proprio des Hurricanes de la Caroline investit 250 millions $US dans l’AAF

Le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, Tom Dundon, a investi 250 millions $US dans l’Alliance of American Football. Dundon sera également le président de la ligue, qui compte huit équipes et qui a commencé ses activités le 9 février. Son implication dans la nouvelle ligue s’est concrétisée en quelques jours la semaine dernière, selon Dundon et le cofondateur de l’AAF Charlie Ebersol — même si Dundon suivait les opérations depuis les balbutiements de la ligue. Ebersol a nié les rumeurs mardi selon lesquelles l’AAF avait été sauvée financièrement par Dundon. Dundon est aussi le cofondateur du club de golf Trinity Forest à Dallas, où se déroule le tournoi AT T Byron Nelson du circuit de la PGA ; le propriétaire majoritaire de l’entreprise Employer Direct Healthcare, ainsi que l’actionnaire majoritaire de Topgolf, une entreprise de divertissement sportif. L’AAF compte des équipes à Atlanta, Phoenix, San Diego, San Antonio, Memphis, Birmingham, Orlando et Salt Lake City. Son calendrier régulier s’étale sur 10 semaines, avant les éliminatoires qui culmineront lors du dernier week-end d’avril.