Rosie Maclennan remporte la médaille d’argent en trampoline à Bakou

Bakou — La Canadienne Rosie Maclennan a entamé sa saison sur le circuit de la Coupe du monde de trampoline en remportant la médaille d’argent dans l’épreuve individuelle, dimanche. La championne olympique et championne du monde en titre a commencé la finale au troisième rang, mais une solide prestation l’a propulsée directement sur la deuxième marche du podium. La Chinoise Liu Lingling a triomphé devant l’athlète de King City, en Ontario. Le podium a été complété par la Japonaise Chisato Doihata. Samantha Smith, de Vancouver, a fini 16e, tandis que Sophiane Methot, de La Prairie, et Sarah Milette, de Longueuil, ont respectivement terminé 25e et 33e. Maclennan a ensuite uni ses efforts à ceux de Milette et terminé au pied du podium dans l’épreuve synchronisée. Les Canadiennes avaient obtenu la médaille d’argent dans cette épreuve aux Championnats du monde de Saint-Pétersbourg, en Russie, l’an dernier. Jérémy Chartier, de Montréal, fut le meilleur représentant de l’unifolié dans l’épreuve individuelle, en vertu de sa 25e position. Jason Burnett, de Toronto, a suivi en 31e place, loin devant Keegan Soehn, de Red Deer, en Alberta, qui s’est contenté du 71e échelon.