Hockey féminin: le Canada bat les États-Unis 2-0 et gagne la Série de la rivalité

Détroit — Brianne Jenner et Blayre Turnbull ont touché la cible, Shannon Szabados a stoppé 38 tirs, et l’équipe féminine du Canada a défait celle des États-Unis 2-0 dimanche après-midi à Detroit. De ce fait, la formation canadienne a remporté la toute première Série de la rivalité entre les deux puissances du hockey féminin mondial. Les États-Unis avaient remporté le premier match, 1-0 mardi, mais le Canada avait répliqué avec un gain de 4-3 jeudi. Ce triomphe canadien survient environ un an après que les États-Unis eurent remporté l’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang, dans un duel spectaculaire, et quelques mois après que les Américaines eurent remporté la Coupe des quatre nations face aux Canadiennes.