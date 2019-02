Un troisième revers de suite pour le Canadien

Le Canadien a plié, puis cassé face au Lightning de Tampa Bay, alors que des buts de Nikita Kucherov et Yanni Gourde en début de troisième période ont mené la formation locale vers une victoire de 3-0, samedi.

Un peu comme jeudi face aux Predators de Nashville, la troupe de Claude Julien a bien paru pendant de longs moments face à l’un des poids lourds de la LNH. Et comme face aux Predators, qui l’avaient emporté 3-1, le Tricolore a fini par flancher et il a subi une troisième défaite de suite (0-2-1).

Kucherov a marqué le premier but de la rencontre après 2:16 de jeu en troisième période, en avantage numérique. Puis Gourde a profité d’un revirement de Jonathan Drouin en zone neutre pour inscrire son 16e but de la saison seulement 1:25 plus tard.

Tyler Johnson a porté le coup de grâce avec 3:14 à faire, Andrei Vasilevskiy a repoussé 20 lancers et le Lightning (44-11-4) a gagné un cinquième match de suite. Vasilevskiy a réussi un deuxième blanchissage d’affilée — un sixième cette saison et un 18e en carrière.

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price a effectué 34 arrêts pour le Canadien (31-20-7).

Le dernier match entre les deux équipes avait donné droit à un spectacle enlevant, alors que le Lightning l’avait finalement emporté 6-5, le 29 décembre. Le jeu était beaucoup plus fermé cette fois-ci.

Le défenseur du Canadien Brett Kulak croyait avoir ouvert le pointage à 12:49 du deuxième vingt, mais le but a été annulé à la suite d’une contestation du Lightning puisqu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone plus tôt dans la séquence.

Brendan Gallagher est revenu à la charge tard en deuxième période, mais il s’est buté à Vasilevskiy.

Les meilleures chances du Canadien en début de rencontre avaient été générées par Andrew Shaw et Tomas Tatar.

De son côté, Price a été solide pendant les deux premières périodes, frustrant notamment Brayden Point sur un retour. Il a aussi joué de chance en première période, quand J.T. Miller a raté la cible alors qu’il était en échappée.

Après les deux buts du Lightning, Price a dû être alerte alors que le jeu s’est enfin animé un peu. Price a aussi profité d’une décision clémente des officiels, qui ont annulé un but de Johnson à la suite d’une contestation du Canadien pour obstruction contre le gardien. Les tirs au but étaient alors 14-1 en faveur du Lightning en troisième période.

Johnson a eu sa revanche un peu plus tard, lors d’une attaque en surnombre du Lightning.

Le Canadien jouera à nouveau dimanche, quand il rendra visite aux Panthers de la Floride.