L’Impact défait l’Union 1-0 en match préparatoire

Maxi Urruti a inscrit l’unique but de la rencontre et l’Impact de Montréal a vaincu l’Union de Philadelphie 1-0, samedi, lors d’un match préparatoire dans le cadre du Rowdies Suncoast Invitational.



Urruti, acquis du FC Dallas au cours de la saison morte, a profité d’un centre de Bacary Sagna pour faire bouger les cordages à la 27e minute de jeu.



« Je suis satisfait pour les joueurs, qui ont fait beaucoup d’effort, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Ce n’était pas facile puisque la température était assez élevée. Malgré tout, le niveau de concentration individuel de chaque joueur par rapport au projet de jeu m’a satisfait. On a bien respecté les consignes et c’était important de répéter ce qu’on avait envie de voir. »



La formation montréalaise a d’abord menacé dès la 17e minute de jeu, lorsque Mathieu Choinière a repéré Harry Novillo, à l’autre bout du terrain. Novillo a tenté de remettre le ballon à Urruti dans la boîte, mais la passe a été déviée.



Le Bleu-blanc-noir a par la suite touché la cible 10 minutes plus tard. Sur la séquence, Michael Azira a remis le ballon à Sagna, qui a battu son adversaire de vitesse avant de repérer Urruti, qui a marqué à la volée.



« Micheal [Azira] était proche de moi et Rémi [Garde] nous dit toujours de déstabiliser la défense adverse en jouant des passes rapides à une touche et c’est ce qu’on a fait, a expliqué Sagna. J’ai essayé un centre avec puissance au premier poteau. On a un attaquant de qualité en Maxi. »



L’Impact disputera deux autres rencontres dans le cadre du Rowdies Suncoast Invitational, face aux Rowdies de Tampa Bay le 20 février et au D.C. United, le 23 février.



L’équipe amorcera ensuite sa saison régulière contre les San Jose Earthquakes, le 2 mars.